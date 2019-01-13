تـقرير : التشاؤم يخيم على انتظارات الأسر المغربية

هبة بريس ـ الرباط

حملت المندوبية السامية للتخطيط أرقاما ومعطيات مقلقة عن توقعات المغاربة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحقوق الإنسان والصحة والتعليم والخدمات، حيث عرض التقرير صورة سوداء لمستقبل الأسر بالمغرب.

جاء ذلك في “مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط”، حول “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للفصل الرابع من سنة 2018”.

وقالت المذكرة ا إن “مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية”.

وأضاف التقرير”انخفضت نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2018، حيث بلغت 53.5 بالمائة مقابل 61.6 بالمائة المسجلة سنة 2017. وانتقل رصيد هذه الآراء من 45.0 إلى 35.8 نقطة مابين 2017 و 2018 “.

و”صرحت 3.13 بالمائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت خلال سنة 2018، فيما اعتبرت 19.9 بالمائة أنها قد تراجعت. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى ايجابي بلغ 13.3 نقطة مسجلا تدهورا مقارنة مع مستواه خلال 2017 حيث بلغ 36.1 نقطة”.

و”بلغت نسبة الأسر التي رأت تحسنا في جودة خدمات التعليم 19.9 بالمائة، خلال سنة 2018، فيما بلغت نسبة الأسر التي أقرت بتدهورها 45.0 بالمائة. و هكذا سجل رصيد هذا المؤشر مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث مستقرا في ناقص 25.1 نقطة”.

و”اعتبرت 6.6 بالمائة من الأسر أن خدمات الصحة قد تحسنت في حين أقرت 61.4 بالمائة أنها قد تدهورت. و بذلك تراجع رصيد هذا المؤشر بين سنتي 2017 و 2018 منتقلا من ناقص 45.5 نقطة إلى ناقص 54.8 نقطة مسجلا بذلك مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث”.

وسجل التقرير أن “مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 79.8 نقطة عوض 82.5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و85.9 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من السنة الماضية”.

وأضافت المذكرة، “تهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة”.