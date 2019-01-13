مصرع عامل سقط من أعلى ورش بمعمل السكر بسيدي بنور

احمد مصباح – الجديد

من علو جد مرتفع بوحدة إنتاج السكر الشمندري دكالة، بسيدي بنور، سقط، الجمعة الماضي، عامل متخصص في التلحيم (السودور)، حيث لقي حتفه جراء إصاباته بجروح بليغة.

وحسب مصدر مطلع، فإن عاملا من مواليد 1994، التحق منذ أقل من أسبوع، للعمل لدى شركة بالجديدة، متخصصة في الصناعة الحديدية والتلحيم (السودور). وقد أسندت إليه في إطار المهام الموكولة إلى الشركة المتعاقد معها، عمل بورش بالطابق الحديدي الثالث بمعمل السكر، الكائن عند المدخل الشمال لمدينة سيدي بنور، على الطريق الوطنية رقم: 7، الرابطة بين مركز سيدي إسماعيل، ومدينة مراكش. وبينما كان العامل المبتدئ منهمكا في العمل بمعية زميلين له، عاملين آخرين، مساء الجمعة الماضي، لذي كان يوم عطلة بمناسبة تخليد الذكرى ال75 لتقديم وثيقة الاستقلال، فقد فجأة توازنه، وتهاوى من أعلى الورش، واصطدم جسمه بقوة مع الأرض. حيث أغمي عليه، جراء إصاباته بجروح جسمانية بليغة.

وفور، إشعارها، انتقلت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثانية، صاحبة الاختصاص التربي، التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد أسباب وملابسات الواقعة، كما انتدبت سيارة إسعاف أقلت على وجه السرعة الضحية، في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، والذي ولج إليه جثة هامدة.

هذا، وفتحت الضابطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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