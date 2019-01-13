سامي عمري .. فنان موهوب سطع نجمه في سماء امريكا

هبة بريس ـ القسم الفني

هبة بريس ـ القسم الفن

يستعد الفنان المغربي المقيم بالولايات الأمريكية، سامي عمري، Samy Omari خلال الأيام القليلة القادمة إلى طرح ألبومه الجديد برسم سنة 2019، بعنوان waiting for you”.(في إنتظارك)

اطلالة سامي عمري تتحدد بالخصوص وسط مغاربة امريكا ، وهو الفنان المغربي الذي يعكس بولاية فلوريدا حبه للوطن وتمسكه بالهوية المغربية .

الفنان المغربي برز اسمه من خلال عدد من الاحتفالات الطلابية بولاية أورلاندو أو فلوريدا، حيث مسقط رأسه، أو من خلال التظاهرات الفنية التي تقيمها الجالية المغربية بأمريكا ويضع نصب عينيه الاستعداد للتوقيع على أعمال فنية مشتركة له مع عدد من الفنانين الشباب بالمغرب كمجموعة الفناير.كما سيطرح قريبا آخر إنتاجاته لسنة 2019 بإطلاق فيديو كليب بمواصفات عالمية لأغنيته الجديدة ،”waiting for you”.(في إنتظارك).

سجل ذات الاسم بروزه الاكبر عندما ألهب ، حماس أزيد من 18 ألف شخص، من بينهم أكثر من 3 آلاف من أفراد الجالية المغربية، سبق أن قدموا إلى الملعب (أمواي سانتر) الشهير، من مدن ولاية فلوريدا ومن باقي الولايات الأمريكية، ليس لمتابعة المباراة التي جمعت وقتها، بين أورلاندو ماجيك وبروكلين نيتس في إطار اتحاد الرابطة الأمريكية لكرة السلة، ولكن للاحتفال بتكريم هذه المباراة للمغرب، عبر ذلك الحدث الرياضي/ الفني الكبير، الذي نظمته غرفة التجارة المغربية الأمريكية بتعاون مع شركائها الأمريكيين والمغاربة، تخليدا للدورة الثانية لتظاهرة “ليلة التراث المغربي”.

هذا العمل سيرى النور في القادم من الأيام، إذ يعد عملا فنيا غير مسبوقا في المسار الفني لهذا الفنان المغربي/الأمريكي.. بدليل تولي شركة S&0 Records، مهمة إنتاجه، وهي الشركة الرائدة عالميا في إنتاج أغاني عمالقة موسيقى “الراب” و”البوب” وغيرهما بأمريكا.

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