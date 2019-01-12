توقيف مرشحين للهجرة بسواحل طرفاية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك بسرية طرفاية، مساء أمس الجمعة 11 يناير الجاري، من أعتقال 14 مرشحا للهجرة السرية الى الضفة الاخرى .

وقالت مصادر ل ” هبة بريس” أن الموقوفين أغلبهم لا تتجاوز أعمارهم الثلاثينيات يتحدرون من مدن الجنوب، كانو بصدد الهجرة الى جزر الكناري.

هذا ووردت إخبارية على مصالح الدرك بوجود عدد من الشبان بمنطقة “تولكت” بين طرفاية وأخفنير شمالا بحوالي 40 كيلومتر بعد أن تم كشف حركتهم من طرف القوات المساعدة المكلفة بحراسة السواحل.

معلومات تشير أن المرشحين للهجرة وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال ، بعدما تركهم شخص هناك، مدعيا أنه سيعرف حالة الاجواء بالسواحل ، ليختفي له الاثر ، وبقي المرشحين للهجرة هناك حتى اعتقلتهم دورية للدرك ، وبعد التحقيق التمهيدي معهم ، كل شاب له حكايته مع الشخص الذي احتال عليهم مقابل أموال قدموها له للهجرة عبر قوارب ” الموت ” الى الضفة الاخرى .

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