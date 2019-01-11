الدكالي يعطي انطلاقة خدمات المركب الجراحي بمستشفى إنزكان ايت ملول

هبة بريس

أعطى وزير الصحة أناس الدكالي، رفقة عامل عمالة إنزكان ايت ملول، يومه الجمعة 11 يناير2019، انطلاقة خدمات المركب الجراحي الجديد بالمركز الاستشفائي الإقليمي إنزكان ايت ملول، بحضور المدير الجهوي للصحة وعدد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قامت ببناء وتجهيز هذا المركب الجراحي بشراكة مع عمالة إنزكان آيت ملول، والجماعة الترابية إنزكان، والجماعة الترابية الدشيرة الجهادية وكذا الجماعة الترابية ايت ملول، بغلاف مالي قدره 14501643,93 درهم.

ويتوفر هذا المركب الجراحي على أربع قاعات للعمليات الجراحية مجهزة بأحدث التجهيزات البيوطبية والتقنية، وقاعة للاستيقاظ، وقاعتين للاستراحة والاستبدال، وأخرى للتعقيم، وصيدلية إلى جانب ثلاث مكاتب.

ويأتي هذا المركب الجراحي الجديد لتعزيز العرض الصحي بعمالة إنزكان ايت ملول، وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة، بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة بهذه المصلحة.

وقد خلف حدث تدشين المركب الجراحي الجديد بالمركز الاستشفائي الإقليمي إنزكان ايت ملول، أثرا طيبا في لدى ساكنة المنطقة، كما لقي استحسانا كبيرا من قبل المنتخبين وهيئات المجتمع المدني.

وتغتنم المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة هذه المناسبة لتعبر على شكرها وتنويهها بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الأطر الطبية والتمريضية وكل العاملين بالقطاع الصحي بجهة سوس ماسة، كما تتوجه بشكر خاص إلى كافة الشركاء والمتدخلين الذين يدعمون القطاع الصحي بالجهة من أجل النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المنطقة.

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