المغرب يشارك في أشغال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأبوظبي

هبة بريس

انطلقت اليوم الجمعة في أبوظبي أشغال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” بمشاركة 160 بلدا منها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا اللقاء، وفد يرأسه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح ويضم بالخصوص سفير المملكة بالامارات العربية المتحدة السيد محمد أيت وعلي ومسؤولين من الوزارة.

ويبحث الاجتماع ، الذي ترأس جلسته الافتتاحية لي فانرونج نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية الصينية رئيس الدورة الدورة الحالية، سبل تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة دعما لأهداف التنمية المستدامة والمناخ .

ويشارك في اشغال الجمعية، التي تتواصل الى غاية بعد غد الأحد، إلى جانب صانعي القرار ممثلون رفيعو المستوى عن العديد من المؤسسات الدولية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عقد اجتماعين للمسؤولين الحكوميين المشاركين في الجمعية، الأول حول تحفيز نشر حلول الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة لتوفير الكهرباء للجميع، والثاني حول الأثر التحولي للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة. كما يشهد الحدث عقد ثلاثة اجتماعات وزارية لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية النامية وإطلاق دراسة جديدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول “دور النوع الاجتماعي في تحول قطاع الطاقة” .

ويشتمل الحدث كذلك عقد منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة ويجمع تحت مظلته عشرات البرلمانيين من أنحاء العالم لبحث موضوع العمل البرلماني لتسريع التحول في قطاع الطاقة وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.

كما سيتم بنفس المناسبة اختيار مدير عام جديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة علاوة على تنظيم جلسات للمناقشة المفتوحة أمام ممثلي أعضاء الوكالة وشركات القطاع الخاص.

وتركز هذه الجلسات على جوانب عمل الوكالة والإجراءات التي تتبعها الدول لنشر حلول الطاقة المتجددة ويشمل ذلك مواضيع مثل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتحول قطاع الطاقة ودور الطاقة الكهرومائية في إنجاز هذا التحول.

تجدر الاشارة الى أنه تم إحداث الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في السادس والعشرين من يناير 2009 في بون بألمانيا بعد ما قامت 75 دولة بالتوقيع على نظامها الأساسي.

وشهدت الجلسة الأولى للجمعية العامة لإيرينا التي عقدت في عام 2011 الإعلان رسميا عن اختيار الإمارات مقرا دائما للوكالة التي تعد المنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0