فرنسا .. جرحى في حريق في مدينة تولوز

French firemen extinguish burning barricades on avenue Kleber after clashes with protesters wearing yellow vests, a symbol of a French drivers' protest against higher diesel taxes, in Paris, France, December 1, 2018. REUTERS/Charles Platiau
نُشر بتاريخ :  2019-01-10 - 09:09
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هبة بريس - وكالات

جرح 19 شخصا إصابة إثنين منهم خطيرة في حريق عنيف دمر ليل الأربعاء الخميس مبنى في مدينة تولوز بجنوب غرب فرنسا.

وقال رجال الإطفاء إن المبنى المؤلف من أربعة طوابق “انهار جزئيا” وتم إخلاء فندق مجاور. وسيطر رجال الإطفاء على النيران قبيل صباح الخميس.

ونقل الجرحى إلى مستشفيات عدة في المدينة.

وقال رجال الإطفاء إن الحريق الذي لم يعرف سببه “امتد بسرعة إلى سلم المبنى” مما أدى إلى “انهيار المبنى جزئيا”.

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