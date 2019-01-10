الدكالي يطلق خدمات الوحدات الطبية المتنقلة الخاصة بالمناطق الجبلية

هبة بريس

أعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة، وبحضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، يوم أمس الأربعاء 09 يناير 2019، انطلاقة خدمات ثلاث وحدات طبية متنقلة مجهزة بمعدات بيوطبية بأزرو نايت لحسن التابعة لجماعة تيغسالين دائرة القباب، تم اقتناؤها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لدعم الوحدات الطبية المتنقلة التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بإقليم خنيفرة، حيث إن كل وحدة من هذه الوحدات ستشتغل بدائرة معينة (دائرة خنيفرة ـ دائرة لقباب ـ دائرة أجلموس).

بعد ذلك أعطى الوزير والوفد المرافق له انطلاقة خدمات القافلة الطبية المتخصصة التي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة في إطار الاستراتيجية الإقليمية للصحة المتنقلة بشراكة مع الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة ما يناهز 1000 شخص من ساكنة منطقة آيت لحسن بجماعة القباب.

وقد تعبأ لإنجاح هذه العملية أطر طبية وشبه طبية وإداريين وتقنيين مدعمين بمعدات بيوطبية ولوجستيكية.

وسيستفيد المرضى من فحوصات طبية في مجال الطب العام، وطب الاطفال، طب النساء والتوليد، وطب العيون، بالإضافة الى التحاليل المخبرية.

كما ستعطى الأدوية والمضادات الحيوية للمرضى والمصابين مجانا وبحسب الوصفات الطبية.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من ساكنة المنطقة ومنتخبيهم إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرات تأتي في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وفي إطار السياسة التي تنهجها وزارة الصحة الهادفة إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق، وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وشبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية، وتطوير الصحة المتنقلة خصوصا بالعالم القروي.

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