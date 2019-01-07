وفاة المغني الجزائري هواري منار بعد فشل عملية تجميل

هبة بريس ـ القسم الفني

توفي اليوم الإثنين مغني الراي هواري المنار بأحد العيادات الخاصة في الجزائر العاصمة.

وأكد هشام باي باي وكيل أعمال الفنان بالمغرب صحة الخبر حيث قال أنه كان في صحة جيدة و دخل مصحة خاصة لشفط الذهون غير انه توفي متاثرا بسبب المخذر الصحي الذي كانت له تداعيات سلبية على قلبه.

هواري المنار عرف بنوع الغنائي المداحات كان قام بسهرات عديدة بمدن مختلفة بالمغرب.

ويعتبر هواري منار من الأصوات الشابة التي برق نجمها في سماء أغنية الراي الجزائرية من ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري

واتسعت شهرة الراحل ليست فقط في حدود الجزائر بل في كل شمال افريقيا وخاصة بالمغرب وتونس وقد سبق وأن أحيا هواري منار عدة حفلات بفرنسا وبلجيكا وكندا وغيرها من البلدان.