صراع بين إخوان العثماني ببلدية إنزكان ينتهي بقرار حزبي ضدهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستمر القرارات التأديبية في حق منتخبين ينتمون لحزب العدالة والتنمية بعدد من الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب او ما يشكل بها معارضة.

وفي نفس السياق، قالت مصادر من داخل بيت المصباح ، أن لجنة التحكيم التابعة لحزب العدالة والتنمية أصدرت قرارات تنظيمية في حق مسؤولين ببلدية انزكان بعد إحالة ملفاتهم على اللجنة في قضية مقاطعة دروة اكتوبر لمجلس جماعة إنزكان.

وقد نص القرار على تجميد عضوية النائب الأول لرئيس المجلس لمدة 3 سنوات ومنعه من التداول في جميع الهيئات الحزبية لنفس الفترة، وتجميد عضوية النائب الثاني من المكتب المسير فيما تم توجيه إنذار الى باقي الأعضاء.

وكان رئيس المجلس البلدي لانزكان والذي يشغل منسقا جهويا للحزب بسوس ماسة “أحمد أدراق” قد أقدم على سحب التفويض من نائبه الأول والنائب الثاني،على إثر مقاطعة مستشارين جماعيين، ينتمون لحزب العدالة والتنمية، لدورة أكتوبر للجماعة الترابية لانزكان،

وكان 9 مستشارين ينتمون للبيجيدي قد قاطعوا الدورة العادية للمجلس بعد الصراع مع رئاسة فيما يخص عدة قضايا تهم تدبير مدينة إنزكان.

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