“الهاكا” تُوجه إنذارات لقنوات تلفزية وإذاعية بسبب جريمة “واش معندك اختك”!

هبة بريس ـ الرباط

انذرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ثلاث قنوات تلفزية وإذاعية بسبب فيديو اغتصاب فتاة قاصر في مدينة بنجرير، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر الضحية تصرخ “واش معندكش ختك” في محاولة للإفلات من يد مُغتصبها.

وتم توجيه إنذار لإذاعة “مدينة إف إم” والقناة الثانية “دوزيم”، وقناة “ميدي آن”، بسبب استعمال عبارات “الجاني” و”المتهم” للحديث عن المُشتبه فيه، مع ذكر اسمه وعنوانه، وهو ما يُخالف حسب المصدر ذاته، المُقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وهو يُظهر شابا يحاول تجريد فتاة من سروالها بالإكراه، وهي تصرخ مستنجدة، موجة من الغضب، مخلفاً صدمة كبيرة في المغرب.

وتضامنا مع هذه التلميذة أطلق النشطاء هاشتاغ (#واش_ما_عندكش_اختك) ، وهي الجملة التي نطقت بها الفتاة وهي تستغيث.

وحاول النشطاء من خلال هذا الهاشتاغ تنبيه الرأي العام بخطورة هذا الفعل وتحسيس المجتمع، خصوصا أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.

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