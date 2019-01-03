للمرة الثانية.. المغرب يغيب عن مناورات عسكرية بالسعودية

هبة بريس ـ وكالات

غاب المغرب للمرة الثانية على التوالي عن مناورات “الموج الأحمر”، بالمملكة العربية السعودية، في وقت شاركت الدول العربية الست المنخرطة في التحالف من أجل دعم “الشرعية” في اليمن .

غياب المغرب عن المناورات مؤشر جديد على أن العلاقات بين البلدين، لم تتعاف كثيرا بعد الأزمات التي لحقت بها في السنتين الأخيرتين.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية انطلاق مناورات “الموج الأحمر”، يوم الأحد الماضي، وستستمر إلى غاية الجمعة 4 كانون الثاني الجاري.

وتشارك في هذه المناورات، كل من مصر والأردن وجيبوتي واليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، علما أن معظم هذه الدول أعضاء داخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، والذي بدأ عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثي اليمينية المدعومة من قبل إيران وحزب الله يوم 26 مارس من سنة 2015.

وكان المغرب آنذاك من بين الدول التي استجابت لدعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز من أجل دعم “الشرعية” في اليمن ضد “الانقلابيين” الحوثيين.

ورغم أن المملكة لم تعلن رسميا عن سحب قواتها من اليمن بشكل رسمي، إلا أنه سبق للعديد من وسائل الإعلام العربية أن تحدثت عن سحب المملكة لطائراتها المقاتلة من التحالف الذي تقوده الرياض.

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