ترامب: “سننسحب من سوريا لأنها موت ورمل”

هبة بريس - وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على سحب قوات بلاده من سوريا التي وصفها بأنها عبارة عن “رمل وموت”، إلا أنه تجنب تحديد موعد لهذا الانسحاب.

وقال ترامب خلال اجتماع مع فريقه الحكومي “لقد قضي الأمر في سوريا منذ زمن طويل. وإضافة إلى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. هذا ما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة”. مضيفا “أنا لا أريد البقاء في سوريا إلى الأبد. إنها رمل وموت”.

وخلال رده على عدة أسئلة تتعلق بموعد سحب القوات الأمريكية، تجنب ترامب الحديث عن موعد محدد. مشيرا في هذا الشأن إلى “سننسحب (…) سيحدث ذلك خلال بعض الوقت، أنا لم أقل أبدا أننا سننسحب بين ليلة وضحايا”.

والاثنين أعلن ترامب أن انسحاب القوات الأمريكية سيتم “ببطء”، خلافا لما قاله في التاسع عشر من سبتمبر الماضي. حيث قال يومها “حان وقت العودة (…) إن شبابنا وشاباتنا ورجالنا سيعودون جميعا، وسيعودون جميعا الآن”.

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