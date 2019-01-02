الشرطة البريطانية: منفذ عملية الطعن في مانشستر قد يكون مختلا عقليا

نُشر بتاريخ :  2019-01-02 - 12:11
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية أن المشتبه بتنفيذه عملية طعن في ليلة رأس السنة بالمدينة، تم اعتقاله بموجب قانون الصحة العقلية.

وأضافت الشرطة أن الشخص المعتقل صنّف ضمن المصابين بمرض نفسي، وقد يكون مختلا عقليا.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات مستمرة من قبل وحدة تابعة لخلية محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أنه ليس هناك حتى الآن ما يوحي بضلوع أشخاص آخرين في هذا الهجوم.

في هذه الأثناء، كشفت تحقيقات الشرطة عن تفتيش بيت في المدينة لعائلة صومالية جاءت من هولندا لتقيم في مانشستر قبل 12 عاما.

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