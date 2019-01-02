يونس البولماني ينفي خبر طلاقه لزوجته .. ويعلق: “عيب ينشرو حوايج مكايناش”

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من المنابر الصحفية، خلال اليومين الأخيرين خبر طلاق النجم يونس البولماني، لزوجته وطردها رفقة أبنائهما خارج بيت الزوجية.

وفي هذا الصدد، نفى البولماني، الخبر المتداول، مشددا على أنه عار من الصحة.

وأفاد مصدر مقرب من البولماني في حديث مع هبة بريس، أن هذا الأخير تفاجأ كباقي المغاربة بخبر طلاقه منشورا بالصفحات “الفيسبوكية” والمواقع الاخبارية، مشيرا الى أنه عاب على بعض الجرائد نشر معلومات مغلوطة وأخبار مغلوطة لأهداف مجهولة، قائلا:”عيب ينشرو حوايج مكايناش”.

وشدد ذات المصدر، أن النجم البولماني يعيش رفقة أسرته الصغيرة في هدوء ودون أية مشاكل بمنزل والدته باقليم ارفود، مؤكدا أن الشهرة لم تغير شيئا في شخصيته أو تعامله مع المقربين منه .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0