ترامب: إدارتي هي الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة

نُشر بتاريخ :  2019-01-01 - 13:06
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

عدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنجازات إدارته خلال العام المنقضي، ووصفها بـ”الإنجازات التاريخية”، مؤكدا أن فريقه الأحسن في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب في كلمة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة: “الولايات المتحدة وتحت قيادتي تمكنت من توقيع اتفاقات تجارية مع المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية”.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، من إنجازات إدارته خلال العام 2018، بالإضافة إلى المفاوضات مع كوريا الشمالية وتجميد تجاربها النووية.

وقال ترامب في كلمته التي وجهها إلى الشعب الأمريكي: “أنا أعمل لصالحكم، وأقاتل لأجلكم، سننتصر مهما كانت الظروف”.

ويتزامن خطاب ترامب مع إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية بسبب فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الميزانية، على خلفية تأثير تمويل الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة، الذي أصر ترامب على بنائه لوقف عبور المهاجرين إلى بلاده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الرئيس الفلبيني: تحرشت جنسيا بخادمة

أثار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي موجة جديدة من الانتقادات الغاضبة، بعد اعترافه بأنه تح…