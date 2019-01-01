روسيا .. مقتل 7 أشخاص في حريق بمبنى سكني

نُشر بتاريخ :  2019-01-01 - 09:12
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هبة بريس - وكالات

لقي 7 أشخاص حتفهم جراء حريق وقع في مبنى سكني صباح الثلاثاء بمدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ في روسيا.

وذكر المكتب الصحفي في وزارة حالات الطوارئ في المقاطعة، أن الحريق اندلع في حوالي السادسة صباحا بتوقيت موسكو.

وقال مصدر في المكتب الصحفي: “احترقت دار سكنية، وبعد إخماد النيران تم العثور على جثث سبعة أشخاص، بينهم أطفال”.

وقبل ذلك في اليوم نفسه وقع حريق في مبنى سكني في مدينة خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي، ونجم عن الحادث، مقتل ثلاثة أشخاص.

ويزداد عدد الحرائق عادة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة في روسيا، لعدة أسباب، من بينها الاستخدام المفرط للألعاب النارية، والاستخدام غير الحذر لمصادر النار من قبل الأطفال، والتدخين في حالة الثمالة.

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