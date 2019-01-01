سائق يدهس حشدا من المحتفلين في طوكيو ويوقع 9 جرحى

هبة بريس - وكالات

أصيب تسعة أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطرة، عندما وجه رجل سيارته عمدا في اتجاه حشد كان يحتفل بحلول رأس السنة في أحد شوارع طوكيو، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم الشرطة قوله إن رجلا يابانيا يبلغ 21 عاما يدعى كازوهيرو كوساكابي توج ه بسي ارته “بنية القتل” إلى شارع تاكيشيتا في حي هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحل ي.

ووفقا لتلفزيون “إن إتش كاي”، فقد قال كوساكابي للشرطة إنه تصرف بهذه الطريقة “ردا على عقوبة الإعدام”، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافي ة.

وأوضح المتحد ث باسم الشرطة أن طالبا أصيب بجروح خطرة ون قل إلى مستشفى حيث خضع لجراحة.

وقالت الشرطة إن كوساكابي اعت قل بسبب محاولته ارتكاب جريمة قتل.

واستنادا إلى وسائل إعلام يابانية، تسب ب كوساكابي بإصابة تسعة أشخاص في شارع تاكيشيتا الذي كان في ذلك الوقت مغلقا أمام حركة المرور وقد كان الناس تجم عوا فيه للاحتفال بالعام الجديد.

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