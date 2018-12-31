ليلى الكوشي واليفون ينظمان مسابقة احسن كوفر

تنظم شركة “إليفون” بشراكة مع الفنانة ليلى الكوشي الوجه الإعلاني لها وضيفها الفنان رضوان الأسمر، مسابقة خاصة باختيار أحسن “كوفر” لأغنية “لطف الله الخافي” التي تعد أحدث الأعمال الفنية للفنانة ليلى الكوشي..

ولأجل التباري في مسابقتها، وضعت شركة “إليفون” مجموعة من الشروط التي يتمثل أولها في مشاهدة فيديو كليب أغنية “لطف الله الخافي” للفنانة ليلى الكوشي من خلال الرابط التالي:

ثم تصوير فيديو من قبل المتباري وفق طريقته https://bit.ly/2EtJapS

الخاصة بطريقة “بلاي باك” أو “كوفر” مع ضرورة إرساله عبر “الواتساب” مرفوقا بإسم المعني بالأمر كاملا على الرقم الهاتفي التالي: 0696.617520. مع ذكر 5 أسماء من أصدقاء المتباري على المنشور ودعوتهم للمشاركة في مسابقة “إليفون”.

وارتباطا بذلك، ستعلن “إليفون” عن أسماء الفائزين مباشرة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 15 من شهر يناير المقبل، حيث ستسلم لهم جوائز قيمة تشمل مختلف منتجات الشركة المتنوعة بين الهواتف الذكية والساعات اليدوية الذكية أيضا ..

ولأنها تعتني بالجانب التفاعلي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن “إليفون” استضافت أخيرا في مقرها بالرباط زهرة الساهر (الشهيرة بلقب زهرة الفاسية) باعتبارها مؤثرة وفاعلة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. وبالمناسبة قامت الأخيرة بنشر فيديوهات مباشرة لها بين مرافق وأرجاء مقر “إليفون” بالرباط، إضافة إلى نشرها لفيديو وهي تؤدي كلمات أغنية “لطف الله الخافي” على حسابها الخاص على “أنستغرام”.”

من جهة أخرى، تواصل شركة “إليفون” تقديم “ماستر كلاس” على امتداد شهر دجنبر الجاري كل يوم سبت بمقرها بالرباط، حيث تتناول موضوع “نصائح لإتقان أندويد” عبر ثلاث محاور رئيسية يتعلق أولها بـ “بيانات عن شركة إليفون”، وثانيها حول “دليل اقتناء هاتف ذكي” في المحور الثالث يتناول “نصائح لتعلم وإتقان أندرويد”.

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