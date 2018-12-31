الرئيس الفلسطيني: لن نسمح لترامب أن يبيع القدس لإسرائيل

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 54 لتأسيس حركة فتح، يوم الاثنين، أنه لن يُسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبيع القدس لإسرائيل.

وأضاف الرئيس عباس: “القدس ليست للبيع، ولن نقبل أبدا بالتخلي عن ذرة تراب منها”، مشددا على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأفاد بأن “كل من يتحدث عن صفقة القرن سترد عليه بصفعة العصر”.

وأردف قائلا: “لن نبيع قدسنا ونبيع مسرى الرسول، ولن نقبل بأي شكل من أشكال صفقة العصر المرفوضة من الكل الفلسطيني”.

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