العثور على 9 قنابل مطمورة يستنفر سلطات الحسيمة

هبة بريس – الحسيمة

استنفر حادث العثور على قنابل واجزاء من مدفع مهترئ بدوار “اتسولين” بجماعة ازمورن التابعة لاقليم الحسيمة زوال اليوم الاحد ، سلطات المدينة التي هرعت الى عين المكان بمعية عناصر الدرك الملكي .

وعثر عمال يشتغلون بشركة خاصة في حفر قنوات الصرف الصحي، عن طريق الصدفة على القنابل والاجزاء المهترئة للمدفع الذي يرجح أن يكون من مخلفات الحقبة الإستعمارية.

وقد تم العثور على هذه القنابل ، بعد أن ظهر جزء منها بفعل الأشغال التي تقوم بها الشركة المختصة في حفر قنوات الصرف الصحي بالمكان المذكور، حيث بادر العمال بإخطار السلطات، التي سارعت الى عين المكان وعملت على تطويقه قبل وصول فرقة خاصة تابعة للحامية العسكرية بالمنطقة.

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