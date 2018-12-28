بـرلمانية : جريمة ” افران ” فعل اجرامي داعشي جديد

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شهدت قرية سوق الأحد بجماعة واد إفران بإقليم إفران دائرة أزرو، صباح اليوم الجمعة، جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة 28 سنة، تم العثور عليها مذبوحة.
النائبة البرلمانية “حنان رحاب” عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، اعتبرت مقتل الشابة العشرينية، بقرية سوق الأحد واد إفران فعل إجرامي داعشي ومماثل لما وقع للسائحتين النرويجية والدنماركية بمنطقة إمليل بنواحي مراكش.
وجاء في تدوينة رحاب: “بواد إيفران – فعل إجرامي #داعشي جديد والضحية اليوم فاطمة الفاعلة الجمعوية والمعيلة الوحيدة لأسرتها وطفلتها ..
#الجريمة مماثلة لما تعرضت له السائحتين بمنطقة اميليل ..
#الفعل واحد
#الطريقة واحدة
#الضحية إمرأة
#الفعل_الداعشي ينتشر بيننا
#لن_نسلمكم_وطننا”.
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السوسي
في 23:20
بعض المغردين و المغردات يساهمون فعلا في التشهير والتبجيل لصنف الاجرام التكفيري بالمجان بل ويطبعون مع هذا النوع مما يجعله لصيقا باي حادثة عرضية مما يسئ لصورة البلاد والمواطن لدى نفسه قبل غيره رجاء لا تحيو الباطل والمساوئ بتكرار ذكرها أكثر من الاشارة الكافية
أوليس لحديث نبي العالمين محمد صلى الله عليه وسلم توضيف في هذه الوقائع من مذكر وقد نهانى بالكف عن التحدث الباطل باٍماتته
قال محمد صلى الله عليه وسلم : أميتو الباطل بعدم ذكره