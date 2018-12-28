بـرلمانية : جريمة ” افران ” فعل اجرامي داعشي جديد

شهدت قرية سوق الأحد بجماعة واد إفران بإقليم إفران دائرة أزرو، صباح اليوم الجمعة، جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة 28 سنة، تم العثور عليها مذبوحة.

النائبة البرلمانية “حنان رحاب” عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، اعتبرت مقتل الشابة العشرينية، بقرية سوق الأحد واد إفران فعل إجرامي داعشي ومماثل لما وقع للسائحتين النرويجية والدنماركية بمنطقة إمليل بنواحي مراكش.

وجاء في تدوينة رحاب: “بواد إيفران – فعل إجرامي #داعشي جديد والضحية اليوم فاطمة الفاعلة الجمعوية والمعيلة الوحيدة لأسرتها وطفلتها ..

#الجريمة مماثلة لما تعرضت له السائحتين بمنطقة اميليل ..

#الفعل واحد

#الطريقة واحدة

#الضحية إمرأة

#الفعل_الداعشي ينتشر بيننا

#لن_نسلمكم_وطننا”.

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