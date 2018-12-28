مرصد حقوقي يشخص واقع الصحة ويطالب بتوفير الأمن بمستشفى سطات‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

طالب المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام في رسالة وجهها الى وزير الصحة (تتوفر هبة بريس على نسخة منها)، طالــــــــــــب بتدارك النقص الحاد في في الموارد البشرية التي يعاني منها مستشفى الحسن الثاني بسطات الذي يعرف اكتظاظا مهولا من مختلف الاقليم وخارجه، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها ادارته مع باقي الشركاء والفرقاء الاجتماعيين لسد الخصاص ومواجهة الاكتظاظ، محذرا في الوقت ذاته من تردي الاوضاع الامنية بداخله مما يتطلب احداث مركز للمداومة للشرطة والقوات المساعدة من أجل استتباب الامن، لاسيما وأن هذا المرفق الصحي يعتبر ركيزة أساسية للمنظومة الصحية ليس فقط على صعيد الإقليم، بل حتى جهويا، بالنظر إلى العدد الهائل من المرضى المتوافدين عليه يوميا سواء من المدينة أو من الجماعات القروية بالإضافة إلى بعض المناطق و الأقاليم المجاورة، و هو ما يخلق نوعا من الضغط و الاكتظاظ و بالتالي يصبح المردود الطبي رهينا بالمجهودات المضاعفة للمسؤولين بالمستشفى على حد تعبير الرسالة.

وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة إحداث مركز القرب المختص في العلاج الكيميائي للسرطان، خاصة مع توفر المستشفى على الوعاء العقاري، مع إعادة النظر في وضعية بنك الدم بتحويله إلى مصلحة تحاقن الدم خاصة و أن مستشفى الحسن الثاني يتوفر على بناية تستجيب للمعايير التي من شأنها التسريع بهذا التغيير و لا ينقصها إلا التجهيزات و الأطر التقنية للمصلحة، مع ضرورة إعادة تأهيل مستودع الأموات بالمستشفى وإحداث مركز المداومة للشرطة أو القوات المساعدة من أجل استتباب الأمن داخل المستشفى.

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