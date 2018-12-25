تركيا ترد على اسرائيل: أيديكم ملطخة بدماء أطفال فلسطين

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع التركية، إن افتراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الجيش التركي، مرفوضة وغير مبررة ولا أساس لها.

وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أنّ نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن قضايا الفساد والمشاكل السياسية التي تلاحقه داخل إسرائيل.

وأضافت: “تاريخ الجيش خالٍ تماماً من أي أمر يدعو للخجل، ولن يتمكن أولئك الملطخة أيديهم بدماء أطفال فلسطين من تشويه صورة الجيش التركي الضامن للسلام”.

وتابع البيان: “فالجيش التركي لم يقتل الأطفال”، مؤكداً أنه لم يلحق ضرراً بالمدنيين حتى لو اضطر إلى تأخير أو تأجيل عملياته.

وأضافت أن “القوات المسلحة التركية كانت وستبقى يد الرحمة التي عهدها بها الشعب في جميع المسارح التي تنفذ فيها عملياتها”.

واستطردت: “كما هو واضح في العمليات التي تمت بموجب القانون الدولي ومكافحة الإرهاب، كعملية نشر السلام في جزيرة قبرص، ودرع الفرات، وغصن الزيتون، فإن الجيش التركي لم يلحق أي ضرر بالمدنيين والأبرياء والمعالم الثقافية والتاريخية والمقدسات الدينية، حتى لو اضطر إلى تأخير أو تأجيل عملياته”.

وأردفت قائلة: “عشرات الآلاف من أشقائنا الأكراد سواءً في تركيا أو في البلدان المجاورة أو اللاجئين منهم في بلادنا، يشهدون على رحمة الجيش التركي”.

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