المغرب والوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي يبحثان سبل تعزيز التعاون

هبة بريس

بحثت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، ورئيسة الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي، مي كيونغ لي، الاثنين بالرباط، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول الكوري إلى المغرب من 20 إلى 22 دجنبر الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى يمثل القطاعين العام والخاص، مناسبة لمسؤولي البلدين للتعبير عن عزمهم ورغبتهم في توسيع مجالات التعاون ونقل هذه الشراكة المثمرة إلى مستوى أعلى.

وفي هذا الإطار، قدم الجانب المغربي عدة مقترحات، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والصحة الإلكترونية، والشباب والتكوين وكذا تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

من جانبهم، جدد المسؤولون الكوريون اهتمامهم بتعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة وفي تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

إثر ذلك تم الاتفاق على تنظيم مزيد من التبادلات المعمقة مع الإدارات المعنية لمناقشة مختلف المقترحات المقدمة.

وبخصوص القارة الإفريقية، شددت السيدة بوستة والسيدة مي كيونغ على ضرورة توسيع مجالات التعاون المستهدفة، وتعزيزها ووضعها في إطار ثلاثي، يخدم مصالح الساكنة الإفريقية.

وفي هذا السياق، أشارت السيدة بوستة إلى أنه بالنظر إلى الخبرة التي طورتها الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي في مجال التعاون الثلاثي، تمثل هذه الشراكة مع المغرب فرصة حقيقية لتعزيز حضور هذه الوكالة بأزيد من 40 بلدا بالقارة الإفريقية من خلال مشاريع عملية تتميز بالخبرة المطلوبة.

كما أشاد الجانبان بأهمية التعاون الثنائي وتحقيق مشاريع ملموسة وناجحة بالمغرب مع الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي.

وحضر هذا الاجتماع، الأول من نوعه، كل من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، وسفير المملكة المغربية بسيول، شفيق رشادي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي، ومدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، عثمان كاير.

فيما حضر هذا اللقاء، من الجانب الكوري الجنوبي، كل من سفير كوريا الجنوبية بالرباط، سيونغ دوك يون، والمدير العام للوكالة “إتش كيو”، دونغ هيون لي، وممثل الوكالة بالمغرب، سايونغ كيم، ونائبه هانفيت كيم، والمكلفة ببرامج التكوين بالوكالة، إلهام بلعتيق، والكاتب المساعد لرئيسة الوكالة بايك كيهيون.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0