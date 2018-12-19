إسبانيا ترفع أجور الموظفين ابتداء من 2019

هبة بريس - وكالات
أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 18 دجنبر عن زيادة تقدر بنسبة 25 ر 2 في المائة في رواتب موظفي القطاع العمومي ابتداء من عام 2019 ستتم المصادقة عليها يوم الجمعة المقبل 21 دجنبر خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده في برشلونة .
وأكد بيدرو سانشيز في عرض قدمه أمام مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) أن هذا الإجراء يندرج في إطار اتفاق سبق التوصل إليه بين الحكومة التي كان يقودها الحزب الشعبي والمركزيات النقابية والذي نص على تطبيق زيادة بنسبة 25 ر 2 في المائة في الراتب الأساسي لموظفي القطاع العمومي في عام 2019 .
وكانت ميريتكسيل باتيت وزيرة الوظيفة العمومية الإسبانية قد أكدت أمس الاثنين أن الحكومة ستلتزم بالاتفاقية الخاصة بالزيادة في أجور الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2019 .
كما سيصادق مجلس الوزراء أيضا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور لينتقل من 735 إلى 900 أورو والتي تم تضمينها في مشروع القانون المالي لعام 2019 .
وتأتي هذه الزيادات في الأجور رغم أنه لم تتم لحد الآن المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لعام 2019 الذي سيتم تقديمه في شهر يناير المقبل أمام مجلس النواب .
شخص مر من هنا واثاره الموضوع
في 09:15
وكيف بعد هدا يمكن اقناع المغربي باش ما يقومش بعملية الحريك
انا موظف وندمت على اني لم اهاجر حينما اتيحت لي الفرصة ولو عاد بي الزمان …آه يا ليت الزمان يعود يوما