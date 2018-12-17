سعد لمجرد يطلق أغنية “بدك إيه” بعد خروجه من السجن (فيديو)

هبة بريس ـ القسم الفني

أطلق الفنان سعد لمجرد، أغنيته المصورة الجديدة “بدك إيه”، اليوم الاثنين، وذلك فى أول نشاطاته الفنية عقب الإفراج المشروط عنه مؤخرًا من أحد سجون فرنسا، إثر اتهامه رسميًا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية فى مدينة سان تروبيه الساحلية.

وحققت الأغنية المصورة للفنان سعد لمجرد، عقب وقت قصير جدًا من نشرها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، 465.397 مشاهدة، وهذه الأغنية هى أول عمل فنى بعد مرور أيام قليلة، على إطلاق سراحه المشروط، بينما كان أول تفاعل له مع الجمهور بعد الخروج من السجن، نشر صورة من داخل حمام السباحة، والتى كانت جزءًا من الفيديو كليب، واكتفى حينها بتعليق مقتضب كتبه عليها، وهو “الحمدلله رب العالمين“

ويذكر أنه تم إطلاق سراح المعلم، بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية عقب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها، بعد استدراجها فى أحد النوادى الليلية فى سان تروبيه ، وتم إيداعه السجن وقتها بتهمة الاغتصاب.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد فى نفس التهمة، بعد إطلاق سراحه تحت شروط رئيسية أهمها سحب جواز سفره وحرمانه من مغادرة الأراضى الفرنسية

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