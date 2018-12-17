مؤشر التجارة الالكترونية.. المغرب الخامس إفريقيا

هبة بريس

حل المغرب ب “مؤشر التجارة الإلكترونية 2018″، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بالمرتبة الخامسة إفريقيا، والـ 81 عالميا من أصل 151 دولة شملها المؤشر.

وحصل المغرب على 50.9 نقطة من أصل مئة، من المؤشر الذي يقوم على أربعة مؤشرات، هي انتشار الأنترنت، ودرجة تأمين خوادم الأنترنت لكل مليون مواطن، معدل استخدام البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان، وجودة تسليم المشتريات عبر الإنترنت.

وبلغت نسبة انتشار استخدام الأنترنت بالمغرب، 62 في المائة، و29 في المئة في بالنسبة لتأمين خدمات الأنترنت لكل موطن، و54 و59 في المائة، بخصوص استخدام البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان، وجودة تسليم المشتريات عبر الإنترنت، تواليا.

وجاء المغرب في المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي، وراء موريشيوس، ونيجيريا ثم بجنوب إفريقيا، ثم تونس التي احتلت المرتبة 79 عالميا.

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