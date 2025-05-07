عاجل.. ايقاف شخصين تسبّبا في حادثتي سير متتاليتين بمراكش(فيديو)

ضاهر محمد- مراكش

تمكنت عناصر فرقة الدراجين بالمنطقة الامنية الخامسة المدينة، قبل قليل من منتصف ليلة اليوم الاربعاء من ايقاف شخصين كانا على متن سيارة وتسببا في حدثتي سير متتاليتين بكل من حي باب اغمات والموقف.

وحسب مصادر الجريدة، فقد ارتكب سائق السيارة حادثة سير الاولى على مستوى باب اغمات ولاذا بالفرار، ليرتكب حادثة سير اخرى بحي الموقف، لتتمكن عناصر فرقة الدراجين من اعتقاله بعد مطاردة ماراثونية رغم محاولته الفرار.

كما تم اقتيادهم صوب مقر الدائرة الامنية الثالثة بباب اغمات من اجل تحرير محضر الايقاف، ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام النيابة العامة