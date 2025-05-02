اجتماع رفيع المستوى لمناقشة آفاق النقل السياحي بالمغرب

ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بمدينة الرباط، اجتماعا هاما للجنة القيادة، جمعه بممثلي الهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل السياحي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

وفي مستهل اللقاء، أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع النقل السياحي في تعزيز الربط بين الوجهات السياحية بالمملكة، وتيسير حركة السياح داخل البلاد، مما يجعله ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع السياحي الوطني.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لطرح ومناقشة أبرز الإشكالات التي تؤرق مهنيي القطاع، في مقدمتها التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، إضافة إلى التحديات المستقبلية المرتبطة بتنظيم المملكة لفعاليات دولية كبرى، وما تتطلبه من تطوير في الخدمات والبنيات التحتية.

وأكد الوزير في هذا السياق على ضرورة إعادة هيكلة القطاع وتأهيل موارده البشرية، بغية تحسين جودة الخدمات وتحفيز مناخ الاستثمار، مع تعزيز الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالنقل السياحي.

كما تطرق الاجتماع إلى المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات المطروحة على أنظار لجنة النقل، في أفق تحسين الأداء الإداري وتعزيز ثقة المهنيين في المؤسسات الوصية.