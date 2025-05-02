بعد طول انتظار.. المركز الاستشفائي الإقليمي لجرسيف سيرى النور قريبًا

هبة بريس-محمد بودهان جرسيف

بعد سنوات من الانتظار والترقب، أصبح حلم إنشاء المركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف أقرب إلى التحقق، حيث أعلنت الجهات المعنية عن إطلاق طلب العروض المتعلق بإنجاز هذا المشروع الصحي الهام.

وقد تقرر أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض يوم 17 يونيو 2025، وذلك بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة – جهة الشرق. ويأتي هذا الإعلان كخطوة أساسية نحو إخراج هذا المشروع الحيوي إلى أرض الواقع، في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية بالإقليم وتلبية حاجيات الساكنة المحلية.

من المرتقب أن يُساهم المركز الاستشفائي الجديد في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتقليص من الضغط على المؤسسات الاستشفائية المجاورة، إضافة إلى خلق فرص شغل جديدة وتعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة جرسيف لطالما طالبت بهذا المشروع، نظراً لحجم الخصاص في الخدمات الصحية المتخصصة، ما يجعل هذا الإعلان بارقة أمل حقيقية لتحسين الأوضاع الصحية بالإقليم.