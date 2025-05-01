أبرزها منع الدخول للسعودية 10 أعوام… قرارات صارمة بشأن الحج دون تصريح
هبة بريس – وكالات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فرض غرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي، بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح.
وأوضحت الداخلية السعودية، في يبان لها، أن “المخالفة تضمنت أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما داخل النطاق الجغرافي”.
ولفتت إلى أن “النطاق الجغرافي يشمل مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، فضلاً عن مراكز الضبط الأمني المؤقتة، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني”.
وأضاف البيان، أن “المتسللين للحج سواءً من المقيمين، والمتخلفين لبلادهم، سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة 10 سنوات”.
وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا، في وقت سابق، حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ “القنوات غير الرسمية”.
وقالت الوزارة إن أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على “تأشيرة الحج” التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة.
كما لفتت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة “نسك حج”، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
الدخول لمكة بلا رخصة غادي يخرج غالي بزاف.
حتى الزوار خاصهم يحترمو الحدود.
اللي تسلل للحج غادي يتعرض للطرد والمنع.
السعودية كتشدد على النظام لحماية الحجاج.
القانون واضح ما فيهش اللعب.
عشرين ألف ريال غرامة ماشي ساهلة.
خاص كلشي يحترم القوانين ديال الحج.
الغرامات وسيلة ردع فعالة.
المخالفين غادي يندمو بزاف
التأشيرة الرسمية ضرورة لأداء الحج.
احترام التعليمات واجب ديني ومدني.
الحج عبادة وتنظيم ضروري.
عدم الحصول على تصريح جريمة يعاقب عليها القانون.
المنع لعشر سنوات رسالة صارمة للمخالفين.
مكة ليست مكاناً للفوضى أو المجازفة.
منصة نسك سهلات بزاف الإجراءات.
التنسيق مع الجهات الرسمية هو الطريق الصحيح.
الأنظمة وضعت لضمان سلامة الحجاج.
المخالفات ستقابل بحزم وعقوبات صارمة.
الحج دون تصريح يشكل خطراً أمنياً.
اللي ما عندوش تصريح ما يدخلش للمشاعر المقدسة.