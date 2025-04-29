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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحذر المواطنين من إعلانات تأشيرة الحج

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحذر المواطنين من إعلانات تأشيرة الحج

29 أبريل، 2025 - 2:08 مساءً
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هبة بريس

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عموم المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن الحصول على تأشيرة الحج.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن أداء مناسك الحج يتم بالحصول على تأشيرة الحج عبر بوابة المسار الالكتروني الموضوعة من طرف السلطات السعودية المختصة، وذلك ضمن الحصة المخصصة للمملكة المغربية، إما عن طريق التنظيم الرسمي أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية.

وتهيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمواطنات والمواطنين من أجل توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات التي يتم تداولها في هذا الموضوع، مشددة على أن أي تأشيرة أخرى سواء كانت للسياحة أو الزيارة أو لغير ذلك لا تخول الحق في أداء مناسك الحج، ولا تمكن من الحصول على بطاقات (نسك) التي يسمح لحامليها فقط بأداء مناسك الحج.

29 أبريل، 2025 - 2:08 مساءً
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