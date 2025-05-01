تأجيل المحاكمة الاستئنافية لطلبة تازة المدانين بست سنوات سجناً

هبة بريس- مكتب فاس

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، انطلاق أولى جلسات المرحلة الاستئنافية في محاكمة الطلبة المعتقلين، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 14 ماي 2025.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في 10 مارس 2025 أحكامًا بالسجن بلغت في مجموعها ست سنوات، وزعت كالتالي: سنتان سجناً نافذاً لكل من “ب – ل ” و “م – ح “، سنة واحدة ليسرى، وثمانية أشهر سجناً نافذاً مع أربعة أشهر موقوفة التنفيذ لنجيم.

وتعود وقائع القضية إلى اعتقال الطلبة في دجنبر 2024، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية انطلقت منذ بداية السنة الجامعية، للمطالبة بتحسين خدمات النقل الجامعي نحو الكلية متعددة التخصصات والحي الجامعي بتازة.

وقد عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، في بيان له، عن تضامنه مع الطلبة، واعتبر الأحكام الابتدائية “جائرة” ومنافية للحق في الاحتجاج السلمي، داعياً إلى إطلاق سراحهم الفوري.

المحاكمة تتابع باهتمام واسع من طرف الطلبة والهيئات الحقوقية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المقبلة.