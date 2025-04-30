بتعليمات ملكية.. بوريطة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي

هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، مبعوثا إلى جلالة الملك، حفظه الله. من فخامة رئيس جمهورية العراق، السيد عبد اللطيف جمال رشيد.

وخلال هذا اللقاء، سلم مبعوث الرئيس العراقي، دعوة متعلقة بالقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين التي ستنعقد في بغداد يوم 17 ماي 2025.