بتعليمات ملكية.. بوريطة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي
هبة بريس
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، مبعوثا إلى جلالة الملك، حفظه الله. من فخامة رئيس جمهورية العراق، السيد عبد اللطيف جمال رشيد.
وخلال هذا اللقاء، سلم مبعوث الرئيس العراقي، دعوة متعلقة بالقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين التي ستنعقد في بغداد يوم 17 ماي 2025.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
نتمنى تكون المشاركة المغربية فالقمة فعالة.
الملك محمد السادس دائم الحضور في القضايا العربية.
بوريطة كيبان ديما واجد لأي تحدي ديبلوماسي.
نتمنى أن تكون القمة مناسبة لتوحيد الصف العربي.
كاين أمل كبير فتقوية العلاقات المغربية العراقية.
الرباط وبغداد خاصهم يزيدو يعمقو التعاون.
المشاركة المغربية في القمم العربية تحمل دائمًا وزنًا.
بوريطة يمثل المغرب بأفضل صورة ممكنة.
المغرب كيأكد حضورو القوي فالساحة العربية والدولية.
المغرب داير مجهودات كبيرة فالقضايا العربية.
استقبال المبعوث العراقي كيبرز الاحترام المتبادل.
الديبلوماسية المغربية تتحرك بثقة وحنكة.
الملك ديالنا كيعطي قيمة للتعاون العربي.
خطوة تعكس احترام المغرب للمواعيد العربية الهامة.
انعقاد القمة في بغداد خطوة مهمة للعالم العربي.
هاد اللقاء كيبين عمق العلاقات بين المغرب والعراق.
الديبلوماسية المغربية دايرة خدمتها بحكمة كبيرة.
التعاون المغربي العراقي له آفاق واعدة.
دعوة العراق لجلالة الملك تعكس مكانة المغرب.
علاقات المغرب مع الدول العربية تتسم بالثبات والاحترام.