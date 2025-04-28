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امهيدية يوجه مسؤولي المكانسة لهدم مستودعات في ملكية أشخاص نافذين بالمنطقة

امهيدية يوجه مسؤولي المكانسة لهدم مستودعات في ملكية أشخاص نافذين بالمنطقة

28 أبريل، 2025 - 11:41 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، تعليماته الصارمة لمحاربة استغلال الملك العمومي وهدم المستودعات العشوائية، خاصة في منطقة المكانسة ضواحي العاصمة الاقتصادية.

و همت التوجيهات الولائية هدم عشرات المستودعات غير المرخصة التي تم تشييدها دون احترام القوانين الجاري بها العمل، علما أن عددا من هاته المستودعات مملوكة أو مستغلة من قبل شخصيات نافذة، بينهم منتخبون وبرلمانيون و أعيان بالمنطقة.

وأظهرت التحقيقات أن هذه المنشآت كانت تستخدم في أنشطة صناعية غير مرخصة وتخزين مواد خطيرة، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء والترامي على الملك العمومي، مما يشكل تهديدا للسلامة العامة والبيئة.

28 أبريل، 2025 - 11:41 صباحًا
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