انعقاد أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

هبة بريس

انعقد، الثلاثاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دورته الثالثة عشرة، والذي خصص للتداول بشأن مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، خلص بعد المداولة والنقاش بين أعضاء المجلس الإداري إلى اتخاذ قرارات تشمل إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024، المتعلق بفتح واستغلال مراكز للمراقبة التقنية للمركبات، والمصادقة على المخطط المديري الجديد لقطاع المراقبة التقنية للمركبات للفترة 2025-2028، والذي حدد خصاص القطاع لتحسين خدمة المراقبة التقنية والتوزيع الجغرافي للمراكز في 240 مركزا جديدا للمراقبة التقنية، تنضاف إلى المراكز التي تنشط حاليا في القطاع.

ومن بين القرارات المتخذة، يضيف المصدر ذاته، دعوة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الإعلان عن طلب منافسة جديد لفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، وذلك استنادا إلى نتائج المخطط المديري 2025-2028.

كما تقررت المصادقة على تغيير وتتميم بعض بنود المادة 2 من المقرر المشترك بين وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، والمتعلق ببرنامج الحافلة الآمنة، وتغيير وتتميم البند “V” من المادة 2 من المقرر المشترك بين وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، والمتعلق ببرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التعديلات، التي سيتم نشرها على مستوى البوابة الالكترونية لتجديد حظيرة النقل الطرقي “PREPAC”، تروم تبسيط تنفيذ بنود المقررين سالفي الذكر، من أجل استفادة أكبر عدد من مهنيي قطاع النقل الطرقي.