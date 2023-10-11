ممثل كرة السلة المغربية يتألق.. جمعية سلا تتأهل لنهائي البطولة العربية

هبة بريس ـ رياضة

تأهل فريق جمعية سلا اليوم الأربعاء إلى نهائي البطولة العربية الـ 35 للاندية لكرة السلة / رجال بالدوحة، وذلك عقب فوزه على فريق الأهلي المصري بحصة (85-78) .

وسيواجه جمعية سلا يوم غد الخميس في نهائي البطولة فريق بيروت اللبناني الذي كان قد انتصر في نصف النهائي الأول اليوم على الكويت الكويتي بحصة (101-97).

وسيقابل فريق الأهلي المصري يوم غد في مباراة الترتيب فريق الكويت الكويتي.

يشار إلى أنه مثل المغرب أبضا في البطولة ، التي تحتضنها قطر ما بين 1 و 12 أكتوبر الجاري ، فريق مجد طنجة الذي كان قد غادر دور الربع بعد هزيمته أمس أمام الجمعية السلاوية بنتيجة (88-75).

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