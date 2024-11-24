ميزة ثورية جديدة من واتساب تحدث ضجة (صور)

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة لتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، مما يسهل قراءة المحتوى بدلًا من الاستماع إليه، خصوصًا في الأماكن المزدحمة أو أثناء التنقل.

هذه الميزة توفر تجربة تواصل أكثر مرونة، خاصة لمن لا يمكنهم الاستماع إلى الرسائل الصوتية بسبب الظروف المحيطة.

الطرح العالمي للميزة في الأسابيع القادمة

من المقرر أن يتم طرح هذه الميزة لجميع مستخدمي أنظمة أندرويد وiOS في الأسابيع المقبلة.

ستعمل الميزة على تحويل المقاطع الصوتية تلقائيًا إلى نصوص داخل التطبيق، مما يسهل قراءة الرسائل الصوتية في أي وقت وفي أي مكان، دون الحاجة إلى الاستماع إليها.

حماية الخصوصية وتشفير الرسائل

تؤكد واتساب أن النصوص الناتجة عن تفريغ الرسائل الصوتية ستتم معالجتها على الجهاز نفسه، لضمان عدم قدرة أي شخص آخر، بما في ذلك واتساب، على الوصول إلى محتوى الرسائل.

كما أن الميزة تعتمد على تشفير من طرف إلى طرف، تمامًا كما يحدث مع الرسائل الصوتية الأصلية، مما يضمن خصوصية المستخدمين.

كيفية تفعيل الميزة وتهيئة اللغة

ستكون الميزة غير مفعلَّة افتراضيًا عند طرحها، ويمكن للمستخدمين تفعيلها عبر الدخول إلى إعدادات “الدردشات” في تطبيق واتساب، ثم تفعيل خيار “نسخ الرسائل الصوتية”.

دعم اللغات سيكون مبدئيًا للإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية والهندية، مع خطط لتوسيع الدعم ليشمل المزيد من اللغات.