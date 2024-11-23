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يارا خضير
يارا خضير

شابة عربية تدهش العالم وتدخل موسوعة غينيس بحركة مثيرة (فيديو)

23 نوفمبر، 2024 - 11:22 مساءً
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تمكنت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية، يارا خضير، من تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال فعاليات “اليوم العالمي” للموسوعة الذي أُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قدمت يارا عرضًا مذهلاً يتطلب مهارات استثنائية ورشاقة لا مثيل لها، حيث نجحت في البقاء لمسافة 470 مترًا وجسدها موزع على مركبتين، مع فتح الحوض على اتساعه ووضع كل ساق في مركبة، وهو ما يُعرف بوضع “سبليت” (split). هذا العرض يتطلب تناسقًا تامًا وتزامنًا مذهلًا، ما أثار إعجاب الحضور.

تصريحات يارا خضير بعد الإنجاز

في تصريحات لها بعد تحقيق هذا الإنجاز، أكدت يارا أن “أحلامها، أو كما تسميها الطموحات والخطط، هي موهبة ونعمة، وهي الدافع الأساسي للاستمرار”. وأضافت أن “مجرد قدرة الإنسان على الحلم تعني نجاحه في قطع نصف الطريق نحو تحقيق هذا الحلم، بينما يعتمد النصف الآخر على العزيمة والصبر، والأهم من ذلك عدم الاستسلام”.

يارا خضير
يارا خضير

وتوجهت بالشكر لعائلتها وبلدها قائلة: “أهدي هذا الإنجاز لنفسي التي لم تخذلني أبدًا، ولأهلي الذين ساندوني في كل خطوة، ولبلدي سوريا الذي خرجت منه بكل قوة وإصرار، وأيضًا للإمارات العربية المتحدة التي احتضنتني ودعمتني لتحقيق حلمي”.

يارا خضير
يارا خضير

يوم غينيس العالمي

يُعد يوم غينيس العالمي للأرقام القياسية حدثًا سنويًا يحتفل بالمواهب التي تحطمت أرقام قياسية جديدة على مستوى العالم. وفي هذا اليوم، يتم تكريم المشاركين الذين استطاعوا إحداث تأثير ملحوظ في عالم الأرقام القياسية.

يارا خضير
يارا خضير

23 نوفمبر، 2024 - 11:22 مساءً
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