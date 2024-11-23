إيرلندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا إلى البلاد

هبة بريس – وكالات

صرح رئيس الوزراء الأيرلندي، أن الشرطة الأيرلندية ستنفذ قرار المحكمة الدولية، مؤكدا أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا.

و عندما سأل التلفزيون الأيرلندي الوطني رئيس الوزراء، عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو في أيرلندا، قال رئيس الوزراء سيمون هاريس، أمس الجمعة: “نعم، بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكراتها”، وفقا لموقع “أيرلندا نيوز”.

وأضاف: “لقد أصررنا على أن القانون الدولي يجب أن ينطبق في جميع الظروف، وفي جميع الأوقات، وفي جميع الأماكن، وأن المسؤولين عن الانتهاكات، أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يحاسبوا بشكل كامل”.