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صورة تعبيرية للكابل البحري
صورة تعبيرية للكابل البحري

إسبانيا تعزز خططها لتسريع إنجاز الكابل البحري مع المغرب

23 نوفمبر، 2024 - 11:43 صباحًا
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هبة بريس – إسبانيا

كشفت روزا دافيلا، رئيسة مجلس جزيرة تينيريفي، يوم أمس الخميس عن رغبتها في بدء أشغال إنجاز الكابل البحري الذي سيربط الجزيرة بطرفاية في عام 2025، وذلك بمجرد أن تحصل شركة “كانالينك” على تمويل أوروبي بقيمة 7.5 مليون يورو.

ويهدف المشروع، وفقاً لوكالة أوروبا بريس الإسبانية، إلى إنشاء كابل بحري من الجيل التالي يمتد إلى أفريقيا انطلاقاً من المغرب باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية المتطورة، ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين شبكات الاتصال بين القارتين.

وبحسب المصدر ذاته، يقدر إجمالي الاستثمار في المشروع بحوالي 13.5 مليون يورو، بتمويل من برنامج ربط أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إحداث تحول مبتكر في نظام الاتصالات بين القارات.

 

 

23 نوفمبر، 2024 - 11:43 صباحًا
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‫3 تعليقات

  2. هدا المشروع سيكون جد مهم بين هاتين البلدين العظيمين وسيسهل في التواصل المستمر بطريقة حديثة وعصرية

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  3. اللهم زيد وبارك في هدا المشروع الضخم والشكر والتقدير والاحترام لكل الصاهرين عليه وعلى رأسهم القائد الأعلى ملكنا الحبيب الغالي محمد السادس نصره الله وأيده بي نصره

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