جزر الكناري.. إجلاء نحو 26 ألف شخص مع توسع نطاق حريق تينيريفي

هبة بريس - وكالات

اضطرت خدمات الطوارئ في جزيرة تينيريفي بأرخبيل الكناري، اليوم السبت 19 غشت، إلى إجلاء نحو 26 ألف شخص مع تمدد حريق كبير اندلع مساء الثلاثاء الماضي.

وذكرت خدمات الطوارئ في المنطقة على منصة “إكس” أن “تقديرات مؤقتة تشير إلى أنه تم إجلاء أكثر من 26 ألف شخص”.

وساهمت رياح قوية ودرجات حرارة عالية في تمدد الحريق خلال ليلة الجمعة-السبت بعدما اندلع في جزء جبلي بشمال- شرق الجزيرة.

وأكدت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، أن هذا الحريق هو “الأكثر تعقيدا” منذ أربعة عقود في الكناري.

واندلع الحريق بين موجتي حر همتا الجزيرة التي تضم مناطق كثيرة جافة، ما يزيد من خطر حرائق الغابات.

وفي العام 2022، كانت إسبانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بنحو 500 حريق وبلغت المساحات المدمرة 300 ألف هكتار، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

ومنذ مطلع العام، دمرت الحرائق أكثر من 75 ألف هكتار في إسبانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر عرضة للتغير المناخي.

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