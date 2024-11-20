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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

“محاميان مغربيان”يطالبان باعتقال ومحاكمة نتنياهو

20 نوفمبر، 2024 - 6:27 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني بزيادة التنسيق الدولي على المستوى القانوني لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة- موجه من النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بنعيسى المكاوي، بمناسبة اجتماع المكتب الدائم للاتحاد في مراكش يومي 21 و22 نونبر الجاري، تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي.. قضية العرب جميعاً.. والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”.

وأكدت الرسالة على أهمية تكثيف التنسيق مع القوى الحية في العالم في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف اعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن معه. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم، وكذلك كل من ساندهم.

ودعت الرسالة إلى إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وحثت الحكومات والبرلمانات العربية على سن قانون يجرم التطبيع حماية للأمن المجتمعي بمكوناته كافة.

20 نوفمبر، 2024 - 6:27 مساءً
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تعليق واحد

  1. الاصل هو ان يتجند كل محام مغربي لرفع دعاوى قضائية وطنيا ضد كل من ورد اسمه من مجرمي الحرب في غزة!!

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