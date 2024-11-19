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باتريس موتسيبي
باتريس موتسيبي

“كاف” يعلن زيارة موتسيبي للمغرب

19 نوفمبر، 2024 - 10:44 مساءً
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هبة بريس – رياضة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن حضور رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات بالمغرب.

ومن المنتظر أن يتواجد موتسيبي في مدرجات ملعب “العبدي” بمدينة الجديدة لمتابعة اللقاء النهائي بين ممثل الكرة المغربية، الجيش الملكي، ونظيره الكونغولي تي بي مازيمبي.

المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للسيدات ستُجرى يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت (غرينيتش +1).

وقبل هذا الحدث، سيحضر موتسيبي مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا للسيدات “المغرب 2025” التي ستُقام يوم الجمعة المقبل في مدينة الرباط.

19 نوفمبر، 2024 - 10:44 مساءً
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