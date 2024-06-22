موتسيبي: “كان المغرب 2025” سيكون أفضل نسخة في تاريخ هذه التظاهرة

هبة بريس

أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، عن ثقته بأن منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة (توتال إنرجيز 2025) التي ستحتضنها المملكة المغربية، ستكون أفضل نسخة في تاريخ هذه التظاهرة الرياضية القارية.

وأكد موتسيبي، في بيان عقب انعقاد اللجنة التنفيذية للكاف، أن هذه التظاهرة الكروية “ستكون ناجحة للغاية”، متوقعا أن تحظى منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024 ،التي سيحتضنها المغرب أيضا، بنجاح كبير.

وعبر موتسيبي عن “امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والحكومة المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والشعب المغربي، على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكذلك كأس أمم إفريقيا للسيدات لسنة 2024”.

وقال إن الإعلان عن مواعيد كأس أمم إفريقيا ( المغرب 2025) استغرق وقتا أطول من المتوقع، بالنظر للمناقشات المعقدة مع مختلف الأطراف المهتمة، في ضوء الأجندة الدولية والمحلية المكتظة بالمباريات.

وجدد باتريس موتسيبي التأكيد على التزام الكاف بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أندية كرة القدم في أوروبا، وجميع أنحاء العالم، مبرزا أن الاتحاد حريص على بناء علاقات مفيدة للطرفين مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادات الأخرى والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال في هذا الصدد “سنواصل تحقيق تقدم كبير في تطوير كرة القدم الإفريقية، وضمان تنافسها عالميا، وتحقيق أفضل المستويات عالميا”.

ومن جهة أخرى نقل البيان عن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع قوله “نأمل أن تكون كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، توتال إنيرجيز، أفضل حدث لتكريم إفريقيا والمغرب، ونعد بتوفير أفضل الظروف لاستضافة بقية إفريقيا والعالم.”