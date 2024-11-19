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فريق الجيش الملكي للسيدات
فريق الجيش الملكي للسيدات

سيناريو مثير يقود سيدات الجيش الملكي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

19 نوفمبر، 2024 - 8:15 مساءً
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تأهلت سيدات الجيش الملكي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزهن المثير على نادي مسار المصري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات نصف النهائي.

افتتحت صفاء بنوك التسجيل لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 11، بينما أدركت مايا إهاب التعادل للفريق المصري في الدقيقة 95 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة 96، تمكنت ضحى المدني من تسجيل هدف الفوز الذي منح الفريق المغربي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وسيواجه فريق الجيش الملكي سيدات نادي مازيمبي الكونغولي، الذي تأهل إلى النهائي على حساب فريق إيدو كوينز النيجيري.

19 نوفمبر، 2024 - 8:15 مساءً
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