أخنوش: “لدينا إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل”

2024-07-09 / 17:00
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هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تؤمن إيمانا راسخا أن الحوار الاجتماعي أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الحكومة استطاعت أن تجعل من الحوار الاجتماعي معبرا حقيقيا للجواب على إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير نموذجنا الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل، كما جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.

وشدد أخنوش، على أن الحكومة اليوم تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق لأبناء المغاربة بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام، وهو ما يستلزم، يضيف ذات المتحدث، تظافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملائمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية.

2024-07-09 / 17:00
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‫4 تعليقات

  1. نتكلم بكل صراحة ان السيد اخنوش يعمل بكل مجهود لإرضاء الطبقة العاملة والشغيلية ومحاربة البطالة.

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  2. أنا شاب حاصل على الإجازة في الحقوق مع ديبلومات في في التكوين المهني والتقني لحد الآن لم احصل على عمل لدرجة أفكر في الهجرة السرية عبر قوارب الموت.

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  3. الحكومة الحالية في الاتجاه الصحيح تسعى دائما لإرضاء الطبقة العاملة نتمنى له مسيرة حاشدة بالعطاء والمزيد والمزيد من المجهودات المبذولة من أجل المواطنين.

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  4. احسن خطوة وهو الحوار الإجتماعي وهو من بين الاهميات التي ستسير عليها الحكومة وهذا هو الحل المناسب لفك المشاكل وخصوصا الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر منها المجتمع المغربي.

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