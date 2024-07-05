انتخاب عبد القادر بودراع رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء

هبة بريس – البيضاء

انتخب عبد القادر بودراع، اليوم الجمعة، رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصيري المعتقل بسجن عكاشة.

وتم انتخاب بودراع عن حزب الأصالة والمعاصره، بالأغلبية بعد تصويت 28 عضوا لصالحه، مقابل امتناع عضو واحد.

وتم خلال الجلسة، انتخاب أعضاء المكتب المسير لمجلس عمالة الدار البيضاء، وهم أحمد بريجة، وطارق بهبة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد الادريسي وبشرى الذهبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزكية العلوي، عن حزب الاستقلال.

وفي هذا الصدد، أكد بودراع على أن انتخابه على أرس مجلس عمالة الدار البيضاء، تكليف قبل أن يكون تشريفا، مشددا على أنه لن يدخر جهدا، من أجل تحقيق التنمية للمدينة وخدمة ساكنتها.