السعيدية.. حجز عشرات الكيلوغرامات من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة

هبة بريس – وجدة

في إطار الحفاظ على السلامة الصحية ومراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، شنت لجنة مختلطة أمس الخميس 04 يوليوز الجاري، بمدينة السعيدية حملة لمراقبة مجموعة من محلات بيع المأكولات والوجبات السريعة و المقاهي والمطاعم بوسط المدينة، وذلك لضبط ومعاينة مدى استجابة هذه المحلات لشروط الصحة والسلامة.

وتتكون اللجنة من السلطة المحلية لمدينة السعيدية، قسم المراقبة والتنسيق بالعمالة، السلطات الأمنية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية (ONSSA) ببركان، والوقاية المدنية وقد اسفرت عملية المراقبة، وجود مجموعة من المخالفات والتجاوزات، ومزاولة مجموعة من الأنشطة المهنية في ظروف غير صحية، انعدام التهوية، لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وهذا، فقد حجزت حوالي 84.1 كلغ من اللحوم المجمدة منها 50 كلغ من الديك الرومي المجمد، 11 كلغ من أطراف الدجاج، 08 كلغ من اللحوم البيضاء، 6.2 كلغ من لحم مفروم مجمد، 06 كلغ من اعضاء الدجاج، و 1.5 من ديك رومي المدخن.

كما حجزت كذلك كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بمقهيين مطعمين وهي كالتالي:

500 غرام اناناس مجمد، 1 كيلو غرام من الخبر، 500 غرام فطائر، 1 كيلو غرام حمص، NUGGETS 500 غرام، 1 كيلوغرام دجاج، 39.74 كيلو غرام لحوم حمراء، 48 كيلوغرام اسماك، 26 كيلوغرام لحوم بيضاء، 10.4 كيلوغرام مثلجات، 22 كيلوغرام املو، 24 كيلوغرام مكعبات الثلج، 27.69 كيلوغرام عجائن غذئية، 4.5 كيلوغرام قطاني مطبوخة مجمدة، 9.28 كيلوغرام فتات الخبز، 5.3 كيلوغرام عجين الخبز، 3.70 كيلوغرام توابل مختلفة، 6.6 كيلوغرام من خبز البورغر منتهية الصلاحية.

كما قامت اللجنة الإقليمية التي كثفت من عمليات المراقبة خلال فترة صيف هذا الموسم من 04 الى 05 مرات أسبوعيا، بتوجيه مجموعة من الإنذارات و القرارات الإدارية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وقد تم اتلاف المواد الغذائية المحجوزة بشركة OZONE للنظافة.

وتهدف عمليات المراقبة المستمرة بالأساس الى حماية المستهلك وإلزام أصحاب المطاعم وكل بائعي الوجبات الغدائية بتنفيذ المعايير الصحية وشروط النظافة والتخزين وجودة الأطعمة والمواد المكونة لها و الشروط الصحية للعاملين بهذه المحلات وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.